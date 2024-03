Proposta para a criação do Museu do Carnaval aprovada em Loulé

Vereadores do PSD de Loulé propõem criação do Museu do Carnaval, destacando a importância cultural e histórica do certame no concelho. Proposta aprovada por unanimidade aguarda implementação.

Os vereadores eleitos em representação do Partido Social Democrata (PSD) de Loulé, João Paulo Sousa e Cláudio Lima, apresentaram na última reunião de Câmara uma proposta que visa a criação do Museu do Carnaval de Loulé.

Essa proposta consubstancia-se na criação de um espaço dedicado à história, à arte e à cultura do Carnaval, proporcionando uma experiência educativa para os residentes e visitantes do concelho.

João Paulo Sousa, vereador da Câmara Municipal de Loulé, recorda que «o Carnaval de Loulé é uma tradição que remonta ao início do século XX (1906) e é uma das celebrações mais emblemáticas do concelho e da região do Algarve. Ao longo do tempo, o Carnaval de Loulé evoluiu para se tornar uma das maiores e mais animadas festas carnavalescas de Portugal. Com a introdução de carros alegóricos e grupos organizados de foliões trouxe uma nova dimensão ao evento, transformando-o numa verdadeira festa de rua. O Carnaval é uma celebração culturalmente relevante e de grande significado histórico e cultural para o concelho de Loulé, com uma longa tradição e importância para a comunidade local».

Com a implementação deste projeto será possível estruturar e conservar o rico património e espólio existente e através da sua conservação promover uma exposição permanente que explore a história do Carnaval no concelho, destacando os principais eventos, personagens e tradições ao longo dos anos.

Integrando exposições temporárias, coleções de trajes, adereços, fotografias, pinturas, e muitos outros artefactos relacionados com o Carnaval, a utilização de espaços interativos, e uma programação cultural contínua alusiva ao mesmo, na opinião dos vereadores do PSD este espaço poderá vir a ser «a alavanca para a criação de novas dinâmicas na comunidade, através do envolvimento de organizações locais, escolas, associações de artistas, entre outros, tornando se assim uma plataforma para o progresso sociocultural dos cidadãos do concelho de Loulé e seus visitantes».

A proposta foi aprovada por unanimidade, pelo que o PSD espera agora que o executivo liderado pelo Partido Socialista (PS) concretize este importante projeto para o concelho.