Projeto Paião recorda lendário cantor no Cine-Teatro Louletano

A «superbanda» apresenta-se este sábado, 15 de Junho, às 21h30 no Cine-Teatro Louletano para mostrar ao vivo o seu disco de estreia, uma homenagem ao intemporal Carlos Paião.

Sem esquecer clássicos como «Play-back», «Pó de Arroz» ou «Vinho do Porto», o álbum reúne ainda as canções menos conhecidas pelo público, como por exemplo «Não há duas sem três» ou «Zero a zero».

O projeto Paião, que teve a sua primeira aparição pública na edição de 2018 do Festival da Canção, integra alguns dos nomes mais carismáticos do momento: João Pedro Coimbra (Mesa), Marlon (Os Azeitonas), Via, Jorge Benvinda (Virgem Suta) e Nuno Figueiredo (Virgem Suta, Ultraleve).

Ao longo de um ano, o grupo trabalhou até encontrar a fórmula certa para fazer as canções surgirem com novos ambientes e novas sonoridades. «Pó de Arroz», o primeiro single, é a prova «da reinvenção prodigiosa do cancioneiro de Carlos Paião».

Os bilhetes estão à venda nas bilheteiras locais e online.