Palhaço Batatinha anima arranque da Feira de Verão de Quarteira

A segunda edição do certame arranca na sexta-feira, 14 de junho, com um espetáculo do conhecido Palhaço no Jardim Joaquim Filipe Jonas, a partir das 18h00.

Figura que se celebrizou nos anos 90, com o sucesso alcançado pelo programa televisivo «Batatoon» em que fazia dupla com o seu parceiro Companhia, o Batatinha faz parte do imaginário de muitas crianças e rumará agora ao sul para inaugurar este evento que marca o programa de animação de verão no concelho de Loulé.

Já a Feira de Quarteira promete voltar a animar esta cidade, que é um dos principais centros do turismo algarvio, no seu decurso, ao longo de 3 meses (entre 14 de junho e 15 de setembro).

Não faltará música, artes, artesanato ou gastronomia, através de um certame que pretende atrair mais turistas, criando um espaço de dinamização de iniciativas recreativas, bem como uma zona de carácter comercial, com dezenas de expositores nas áreas do artesanato ou dos produtos agroalimentares.

Para além de um palco para espetáculos, área com bancas de artesanato e espaço de tasquinhas, haverá uma zona que agradará a miúdos e graúdos, com carroceis, carrinhos-de-choque e outros divertimentos.

A Feira de Verão de Quarteira tem entrada livre e decorrerá no seguinte horário: das 19h30 às 00h00, durante o período de 14 de junho a 11 de julho e de 1 a 15 de setembro, e das 19h30 às 01h00, durante o período de 12 de julho a 31 de agosto.