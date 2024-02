NERA quer promover inovação digital nas empresas com projeto europeu

O NERA é um dos parceiros do projeto europeu DIBEST – Inovação Digital para a Economia Azul e Turismo Social, que visa apoiar microempresas turísticas na região atlântica.

Já está em marcha um novo projeto destinado às microempresas turísticas da região costeira atlântica, o DIBEST – Inovação Digital para a Economia Azul e Turismo Social, com o objetivo de aumentar a competitividade e o acesso aos mercados através da inovação digital.

Sob a chancela do programa Interreg Espaço Atlântico, o NERA é um dos parceiros deste projeto que visa apoiar microempresas turísticas na região atlântica, promovendo inovação digital para melhorar a competitividade, o acesso ao mercado global e a sustentabilidade ambiental.

O próximo passo é a abordagem às microempresas para participação no projeto, estando previsto um programa de transferência de conhecimento que inclui: diagnóstico, capacitações, webinars, workshops, planos de desenvolvimento empresariais e outras ações para potenciar a digitalização empresarial.

Por último, está uma das principais metas: a criação de uma rede transnacional de microempresas.

A parceria do projeto reuniu presencialmente em Málaga, Espanha, nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, sob a organização do parceiro PROMALAGA, onde foi possível conhecer um conjunto de boas práticas passíveis de capitalização nas áreas de intervenção do projeto.

Importa destacar que a parceria deste projeto inclui uma tripla hélice: investigação, turismo e componente empresarial, abrangendo um total de dezasseis parceiros de Portugal, Espanha, França e Irlanda.

Na parte lusa, além do NERA – Associação Empresarial dos Empresários da Região do Algarve, integra ainda a parceria deste projeto a Universidade do Algarve (UAlg), com o CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, o Sines Tecnopolo e o Turismo do Algarve.

O projeto DIBEST – Digital Innovation for Blue Enterprises & Social Tourism, com término previsto para julho de 2026, é cofinanciado pelo programa Interreg Espaço Atlântico, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).