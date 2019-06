Mercado Municipal de Loulé mostra 1001 maneiras de usar o medronho

O espaço central do Mercado recebe uma feira/mostra de promoção de produtos que incorporam o fruto, nos dias 21 e 22 de junho, sexta-feira e sábado.

Além do mais conhecido, a aguardente, estarão em destaque o mel da flor do medronheiro e outros produtos que contam com o medronho na sua composição.

Também integrada na mostra, realiza-se no sábado, dia 22, às 16h00, uma apresentação e prova de cocktails, batidos e sobremesas com medronho, com o objetivo de promover este fruto enquanto produto local, e mostrar a diversidade de utilizações possíveis.

O medronheiro e o medronho são um dos principais recursos do interior do concelho de Loulé. A planta, a sua flor e o seu fruto permitem múltiplas utilizações, dando origem a uma grande diversidade de produtos, «apesar de estarmos ainda numa fase primária de exploração do que pode vir a ser o seu aproveitamento», explica a Câmara Municipal de Loulé.

A iniciativa enquadra-se num projeto mais vasto que o município de Loulé está a iniciar, visando a valorização do território e dos seus produtos, integrado no Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos (PADRE), promovido pela AMAL, no âmbito do Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020.

A feira funcionará no dia 21, sexta-feira, das 9h00 às 18h00, e no dia 22, sábado, das 9h00 às 17h00. A entrada é livre.