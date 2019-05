Mercadinho em Vilamoura oferece ecografia 4D a futuras mães

O Centro de Congressos do Algarve, em Vilamoura, acolhe o mercadinho Little Summer Bazaaar no próximo sábado, 18 de maio, naquele que é «um programa ideal para um fim de semana em família».

Organizado por Joana Reis, do blog «Mãe de 3 gémeos», e especialmente dedicado a bebés, crianças e mulheres, o mercadinho tem entrada gratuita. Para as grávidas com mais de 17 semanas de gestação, a BebéVida terá a oferta de 5 minutos de captação de imagem 4D – Eco MyBaby, para que possam conhecer o seu bebé mesmo antes de este nascer.

Serão ainda prestados esclarecimentos sobre a criopreservação das células estaminais a todos os futuros pais, para que possam conhecer a importância e potencial deste mecanismo.

Luís Melo, administrador da Bebé Vida, explica que «esta é já a segunda vez que nos associamos ao mercadinho organizado pela Joana Reis. É com muito agrado que repetimos a experiência e, em proximidade com os futuros pais, marcamos presença no Little Summer Bazaaar com informações importantes sobre algo tão único e especial como é a recolha e criopreservação das células estaminais».