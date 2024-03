MAR Shopping Algarve acolhe Desfile de Moda Inclusivo

A Associação Algarvia dinamiza Desfile de Moda Inclusivo com o MAR Shopping Algarve para assinalar o Dia Internacional da Trissomia 21.

A Associação Algarvia está a organizar um Desfile de Moda Inclusivo, dinamizado em parceria com o MAR Shopping Algarve, que vai decorrer no dia 21 de março, Dia Internacional da Trissomia 21, entre as 19h00 e as 20h00.

Para dar corpo a esta iniciativa e envolver a comunidade nesta causa, a Associação Algarvia desafiou as lojas do MAR Shopping Algarve a criarem alguns looks com as suas peças, para que estes sejam depois apresentados no desfile, dando assim visibilidade às marcas, bem como ao cuidado e atenção que estas têm para com as pessoas com diversidade funcional.

Jorge Leitão, presidente da Associação Algarvia desafia: «Junte-se a nós neste dia especial, que pretende mostrar que todos somos capazes de ser aquilo que sonhamos e ambicionamos ser, apesar das diferenças e dificuldades que nos distinguem».

Ainda no âmbito dos direitos da pessoa com deficiência, o direito à Moda, Cultura e Arte torna-se o propósito deste projeto. Paralelamente ao desfile, irá estar disponível, uma exposição de quadros, com uma ação que, promove o direito à participação e à igualdade de oportunidades de todos no mundo da Arte.

Esta exposição, resulta de uma série de trabalhos realizados pelos clientes da Associação Algarvia, com o título: «Arte na Diversidade».

«A Arte oferece uma plataforma privilegiada para a expressão da diversidade e permite que todas as vozes sejam ouvidas e as suas histórias sejam contadas», refere Jorge Leitão.

Ainda no contexto deste dia especial, teremos os formandos dos cursos de Cozinheiro/a e Empregado/a de Mesa da Unidade de Formação Profissional, da Associação Algravia a promover um workshop «Alimentação Saudável também no MAR Shopping Algarve».

Este workshop terá início pelas 13h00, terminando depois por volta das 15h00, numa sessão que promete trazer algumas ideias e inspiração para o público se sentir tentado a comer de uma forma mais saudável e benéfica para o seu bem-estar.

É fundamental celebrar e valorizar a multiplicidade de vozes e expressões que contribuem para a riqueza de ser pessoa. Todos temos formas diferentes de ser iguais!

A Associação Algarvia convida-o a acompanhar de perto esta iniciativa, através do website e redes sociais, onde serão partilhadas mais informações.