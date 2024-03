Mákina de Cena lança nova label para editar jazz com sabor a Algarve

Dois espetáculos nas principais salas da capital algarvia e o lançamento da label MdC Records são os destaques para o primeiro trimestre de 2024 da Mákina de Cena.

Na Mákina de Cena, o mês de março promete trazer muitas novidades e, mais uma vez, a estrutura sedeada em Loulé, marca forte presença em diferentes áreas da vida cultural da cidade e da região.

O mês arranca, já este sábado dia 2 de março, com a primeira sessão de Playground, uma Oficina de Jogo Teatral dirigida a crianças entre os 6 e os 12 anos, dinamizada pela atriz algarvia Beatriz Medeiros.

Esta oficina que se assume como «um espaço de exploração do que pode ser o recreio», desafia «os jovens integrantes a construir em grupo, a contar histórias mais e menos reais e a transformar o espaço naquilo que quiserem através da imaginação». Aqui, a brincadeira é levada muito a sério e promete ser repetida nos primeiros sábados dos meses de abril e maio.

Ainda na área formativa, mas desta vez dirigido a um público mais experiente, a Casa de Mákina irá receber um workshop dedicado ao método Viewpoints, orientado por Joana Pupo: atriz, criadora e investigadora do movimento aplicado à criação e à pedagogia. Esta oficina terá lugar nos dias 16 e 17 de março, entre as 10h00 e as 17h00. As inscrições estão abertas até dia 14/03 através de email (geral@mákinadecena.com).

No mesmo fim de semana, o Solar da Música Nova em Loulé, será palco do concerto de lançamento do álbum Low Profile de Marco Martins Quintet.

Este espetáculo marca a criação da MdC Records, a nova label da Mákina de Cena que tem já agendados para este seu ano de estreia o lançamento de dois álbuns de compositores algarvios ligados ao jazz.

Este concerto está integrado na programação do Periférico, Mercado de Música Independente e terá lugar no domingo, dia 17, pelas 17h00.

Depois de duas datas no mês de fevereiro – em Lagos e Lagoa – o ColecTA 23 está de volta com Quando a Sul o Azul Luar, desta vez no Pequeno Auditório do Teatro das Figuras em Faro. Este espetáculo, com encenação de Nuno Pino Custódio e coautoria/interpretação de 9 atores e atrizes algarvios, irá a palco do principal teatro de Faro no dia 21 de março, quinta feira, às 21h30. Os bilhetes poderão ser adquiridos na bilheteira do Teatro das Figuras ou através da BOL.

Logo na semana seguinte e, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Teatro, o espetáculo Viagem ao Centro da Terra, encenado por Carolina Santos, com André Canário, Beatriz Medeiros e Mariana Vitorino, subirá ao palco do icónico Teatro Lethes em Faro, em dose dupla, com sessões às 10h30 e 14h30. Os bilhetes já estão disponíveis através dos canais habituais do Teatro Lethes.

A estas datas, soma-se ainda o já habitual Clube de Leitura Teatral que este mês terá como convidada Rita Cruz – atriz, dramaturga, cantora e cofundadora do Teatro do Eléctrico – que irá trazer a este encontro a sua obra Mãe com Açúcar. Mais uma noite dedicada à leitura e à partilha de conhecimentos e experiências, com início marcado para as 21h00. A entrada é gratuita e aberta a todos os interessados, mediante inscrição por email ([email protected]).