Loulé recebe veículo que levará apoio social à comunidade cigana

No âmbito do Projeto «Caminhos», financiado pelo Ministério da Administração Interna e Câmara Municipal de Loulé, a Fundação António Aleixo, enquanto entidade promotora, recebeu as chaves de uma viatura que irá apoiar este programa de intervenção local.

O principal objetivo é trabalhar a integração social da comunidade de etnia cigana do Monte João Preto, na zona periférica de Boliqueime.

O município louletano explica que as principais problemáticas ali identificadas residem «na exclusão e autoexclusão social, baixo nível cultural e baixa literacia, abandono escolar precoce ou condições habitacionais precárias».

Assim, no âmbito do «Caminhos», a autarquia pretende promover o envolvimento da população na resolução dos seus problemas.

Serão formados elementos-chave na comunidade e é através do papel desse «facilitador» que será feita a ligação à comunidade local, permitindo trabalhar determinadas competências sociais e pessoais dos habitantes do Monte João Preto, que contribuirão para reduzir o insucesso, abandono e absentismo escolar, promover a qualificação, empregabilidade e autonomização da comunidade.

De entre as atividades previstas destaca-se a criação de um gabinete de mediação comunitária para informações sobre várias questões ligadas à segurança social, percursos para a empregabilidade através de ações em parceria com o IEFP, com vista à integração profissional de adultos em idade ativa, o gabinete de apoio familiar e parental, com mentoria de aprendizagem, numa intervenção com as escolas, atividades de «cidadão responsável» que visam, por exemplo, a limpeza do acampamento, atividades de férias, música para todos (em parceria com o Conservatório de Música), workshops de educação não formal, entre outras.

Esta carrinha irá trabalhar localmente e servirá como mediador dentro da comunidade. Posteriormente, o objetivo é que o projeto «Caminhos» seja replicado noutras comunidades dentro do concelho de Loulé e que a viatura móvel possa aí servir as atividades.

Refira-se que esta iniciativa nasce ao abrigo do Contrato Local de Segurança, celebrado entre o município de Loulé e o Ministério da Administração Interna. Este é «um instrumento de trabalho que coloca em prática a cooperação institucional à escala local, promovendo a interação com a comunidade e a administração central, as autarquias e os parceiros locais».

A par das matérias mais diretas ligadas à segurança, a integração de programas de proximidade, a redução das vulnerabilidades sociais ou a promoção da cidadania e igualdade de género são alguns dos eixos deste Contrato Local de Segurança.