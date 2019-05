Loulé recebe formação sobre treino intervalado de alta intensidade

A cidade de Loulé vai receber, no âmbito do programa formativo na área do Desporto promovido pela Câmara Municipal, a formação creditada «Introdução ao HIIT», no dia 15 de junho.

O objetivo é desenvolver no formando conhecimentos e competências em contexto de treino, particularmente no HIIT – treino intervalado de alta intensidade.

No final da formação pretende-se que os formandos sejam capazes de conhecer os fundamentos, metodologias e princípios de exercício HIIT, reconhecer os critérios de êxito e erros mais comuns e as correções de cada um dos movimentos, elaborar um plano de treino específico, tendo em consideração as variáveis de interesse do HIIT, bem como realizar uma avaliação detalhada.

Esta formação é creditada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, com a atribuição de 1,4 Créditos para a renovação do Título Profissional de Técnicos de Exercício Físico e Diretores Técnicos.