Loulé recebe fãs da saga Harry Potter para encontro «cheio de magia»

Os fãs das sagas Harry Potter e Fantastic Beasts têm encontro marcado para 15 de Junho, entre as 10 e as 20 horas, no antigo Convento do Espírito Santo, Castelo e área envolvente, em Loulé. Será a sexta edição do Meet Harry Potter, um encontro temático, organizado por um grupo informal de fãs: a Comunidade Harry Potter do Algarve.

Este ano em parceria com a Associação Cultural de Boliqueime (ACB) e com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, o evento voltará a contar não só com diversas áreas alusivas ao tema e decoração a rigor, mas também com várias actividades que irão decorrer ao longo do dia, como jogos, concursos e aulas inspiradas na escola de magia de Hogwarts.

A organização revela que «para replicar a magia dos livros e dos filmes, não faltarão várias oportunidades para se sentirem verdadeiros feiticeiros, com a presença de vários elementos da organização e dos muitos fãs trajados a rigor que permitirão tirar uma foto junto a um aluno ou professor vindos directamente do imaginário mágico das sagas, entre outras surpresas».

A entrada tem um custo de 2 euros, mas poderá também ser adquirido um bilhete especial limitado pelo preço de 25 euros, que inclui alguns extras: pin da casa/equipa, entrada antecipada no recinto às 9h00, participação garantida na Cerimónia do Chapéu Seleccionador, t-shirt do evento e envio do bilhete físico pelo correio.

«Este será mais um encontro cheio de magia que os fãs destas sagas de fantasia não quererão perder. Um evento verdadeiramente encantado, onde poderão conhecer e conviver com outros fãs, participar em várias actividades e até comprar lembranças dignas de verdadeiros feiticeiros», considera a Comunidade Harry Potter do Algarve, em nota de imprensa.