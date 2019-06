Loulé recebe 1º Encontro Regional Transição Energética no Algarve

A importância dos desafios e oportunidades que caracterizam a transição energética no Algarve terá o seu primeiro encontro regional no próximo dia 28 de junho, sexta-feira, no grande auditório do NERA, na Zona Industrial de Loulé.

Este evento pretende mobilizar uma larga faixa de atores regionais para a temática da transição energética, através da divulgação e partilha de boas práticas, tecnologias e metodologias que visam alcançar uma maior eficiência energética nos edifícios com sistemas de produção de energia mais descentralizados, assentes em recursos renováveis e diversificados, contribuindo assim para um mix energético mais sustentável.

Em debate estarão as tendências do mercado de energia, com enfoque na eficiência energética, hídrica e nas soluções de flexibilidade com recurso a energias renováveis que suportem estratégias de descarbonização da economia.

A iniciativa é organizada pela Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve (AREAL), em colaboração com a Câmara Municipal de Loulé.

A inscrição é gratuita mas obrigatória, e poderá ser efetuada online até ao dia 26 de junho.

Programa Completo:

09h00 – Boas-vindas

09h20 – Abertura com Vítor Aleixo, presidente da CM de Loulé e Presidente do Conselho de Administração da AREAL;

09h30 – Transição Energética na Região do Algarve: Desafios regionais e modelos de financiamento, por Aquiles Marreiros, diretor de serviços de Desenvolvimento Regional (CCDR Algarve);

09h50 – Estratégia de Descarbonização da Inframoura, por Paulo Reis, Chief Operating Officer (Inframoura);

10h20 – Coffee-Break;

10h50 – Transição Energética para Descarbonização no município de Almada, por Catarina Freitas, diretora do departamento de Inovação, Ambiente, Clima e Sustentabilidade (CM de Almada);

11h10 – Autoconsumo de energia fotovoltaica no Mercado de Loulé, por David Pimentel, presidente do Conselho de Administração da empresa Loulé Concelho Global;

11h30 – Comunidade Energética na Ilha da Culatra, por Jânio Monteiro, professor-adjunto da UAlg;

11h50 – Debate;

12h30 – Almoço;

14h30 – Eficiência e distinção: a etiquetagem energética CLASSE+, por Margarida Pinto (ADENE);

14h50 – Projeto STORES – Sistemas de Acumulação de Energia em Aplicações Residenciais (AREAL);

15h20 – Coffee-Break;

15:50 – Flexibilidade e integração de energias renováveis, por Jorge Esteves, diretor de Infraestruturas e Redes, Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE);

16h20 – Debate «O papel dos Municípios na transição energética» (apresentação de ideias inovadoras, partilha de experiências e boas práticas): CM de Loulé, CM de Faro (a confirmar), CM de Portimão (a confirmar), CM de Olhão (a confirmar), CM de Aljezur (a confirmar). Moderação: Cláudio Casimiro, AREAL;

17h00 – Sessão Encerramento, por Jorge Botelho, presidente da CI-AMAL (a confirmar).