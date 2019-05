Loulé mostra Sétima Arte e sabores de Itália

Alguns dos melhores filmes feitos em Itália na recente cinematografia daquele país e o clássico «Il Postino», conhecido entre nós por «O Carteiro de Pablo Neruda», um conjunto de exibições durante as tardes já solarengas de maio e durante as noites frescas a começar às 21h00, após os contagiantes cine-jantares e, especialmente neste ano de 2019, um concerto único com musicas das bandas de algumas das películas do cinema italiano.

De tudo isto se fará a 12ª Festa do Cinema Italiano. Décima segunda em Portugal e, por cá, a sexta, desta feita no Auditório do Solar da Música Nova e no seu pátio exterior. O programa arranca hoje, 23 de maio, às 21 horas, com a projeção de «Noites Mágicas». Amanhã, sexta-feira, 24 de maio, será a vez de «Lucia Cheia de Graça». No sábado, 25 de maio, haverá sessão dupla – às 17 horas, «Made in Italy», e às 21 horas «Mulher e Marido».

O filme de maior cartaz, esse, foi deixado para o encerramento. «O Carteiro de Pablo Naruda», filme que venceu o Óscar de melhor banda sonora em 1994, será projetado no domingo, dia 26 de maio, às 17 horas.

Assim, e como a música faz também parte da sétima arte, nesta edição é apresentado um concerto único que surge da vontade de viajar no universo sonoro de reconhecidos compositores italianos, interpretado pela prestigiada soprano Carla Pontes, acompanhada pela pianista Cristiana Silva.

Estas são razões de sobra para não perder mais uma edição desta festa, mas há mais. Os cine-jantares trazem à mesa sabores tipicamente italianos. Para o município louletano «são na verdade os momentos em que mais assumidamente experienciamos a ligação direta que existe entre o cinema e a gastronomia, e destes entre ambas as culturas portuguesa e italiana».

Para mais informações, inscrições e reservas, os interessados podem contactar o Cine-Teatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email [email protected].