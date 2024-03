Loulé lamenta falecimento do empresário Álvaro Clemente

A Câmara Municipal de Loulé expressa o seu mais profundo pesar pelo falecimento do Álvaro Clemente, «ilustre» alfaiate e empresário louletano.

Álvaro Clemente Luz nasceu em Loulé. Ainda muito jovem aprendeu o ofício de alfaiate, estabelecendo-se com uma pequena alfaiataria na sua cidade natal.

Rapidamente expandiu o seu negócio com a abertura de mais duas alfaiatarias na região do Algarve, uma em Vila Real de Santo António e outra em Faro.

Emigrou para a Venezuela, onde se tornou num dos mais conceituados criadores de moda masculina de toda a América Latina. Importantes personalidades desse território, como os Presidentes das Repúblicas de Porto Rico, Guatemala, Honduras, Equador e Venezuela, frequentaram as lojas «Clement».

A sua moda chegou aos Estados Unidos da América e ao resto da Europa. Na lista dos seus clientes constam nomes como o falecido John Kennedy.

Destacou-se ainda pelo importante papel associativo e cultural. Foi presidente do Semanário Português «A Voz da Comunidade», principal órgão de comunicação social da Comunidade Portuguesa da Venezuela.

Foi fundador e presidente da «Câmara de Comércio, Indústria e Turismo Luso-Venezuelana». Ajudou também a fundar a Federação dos Empresários Portugueses na Venezuela e a Confederação dos Empresários das Comunidades Portuguesas. Foi durante anos presença obrigatória no júri do concurso Miss Venezuela.

Presidiu à Comissão Internacional de «Apoio ao Emigrante Algarvio», a convite da Casa do Algarve em Lisboa. Foi o principal dinamizador da estátua a Simão Bolívar, inaugurada na Avenida da Liberdade, em Lisboa.

Recebeu diversas condecorações, tanto do Governo da Venezuela como do Governo Português, entre as quais a Comenda do Infante D. Henrique.

Em 1995, foi agraciado pela Câmara Municipal de Loulé com a Medalha Municipal de Mérito Grau Prata.

Em 2020, a autarquia homenageou Álvaro Clemente atribuindo o seu nome à praceta junto ao edifício do Solar da Música Nova, na cidade de Loulé.

A Câmara Municipal de Loulé enaltece publicamente o contributo de Álvaro Clemente para o prestígio e reconhecimento internacional do concelho e endereça, neste momento de profunda consternação, as mais sentidas condolências à família e aos amigos.