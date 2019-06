Loulé homenageou funcionários com 35 anos de serviço

Foram 16 os funcionários distinguidos pela Câmara Municipal de Loulé, com a atribuição de uma medalha de reconhecimento pelos anos ao serviço daquela instituição pública.

«Consideramos esta uma cerimónia justa e adequada até porque esta dedicação ao serviço público é quase uma vida profissional», considerou Vítor Aleixo, autarca louletano que enalteceu o trabalho realizado pelos funcionários públicos e a sua importância na sociedade em que se inserem.

«Quando falamos de funcionários públicos falamos de pessoas que servem o Estado com a sua dedicação, o seu trabalho, o seu saber. Servem a comunidade, nas escolas, nas secretarias, nas oficinas de carpintaria, na recolha do lixo. O Estado e os funcionários públicos estão presentes desde o dia em que nascemos até ao dia em que morremos», afirmou o edil de Loulé.

Considerando a importância da ação destes funcionários e dos serviços, o autarca louletano adiantou ainda o apoio dado na prossecução da sua atividade: «Procuramos sempre, na nossa ação, criar as melhores condições possíveis para que as pessoas possam fazer o seu trabalho. Aquilo que podemos fazemos, sempre com o pensamento de melhor atender às exigências das pessoas que trabalham nesta casa».

Refira-se que esta foi a segunda vez que o atual executivo atribuiu as medalhas de 35 anos ao serviço da Câmara Municipal de Loulé. Desta vez os homenageados foram: Alberto Manuel Coelho Gomes (Divisão de Ambiente, Transportes e Oficinas), Carlos Alberto Jesus Mestre (Divisão de Salubridade e Higiene Pública), Filipe José Carapeto Casa Nova (Divisão de Fiscalização Municipal), Hélder Viegas Veiga (Divisão de Salubridade e Higiene Pública), Horácio Santos Martins (Divisão de Gestão do Património Municipal e Aprovisionamento), Ilídio Guerreiro Sousa (Divisão de Salubridade e Higiene Pública), Jeni Maria Ramos Brito Lopes (Divisão Administrativa de Urbanismo), João Manuel Gago Sousa (Divisão de Sistemas de Saneamento Básico), Joaquim José Pires Guerreiro Franca Leal Martins (Gabinete de Vigilância e Proteção do Património), Jose Júlio Castilho Januário (Divisão de Gestão de Projetos, Edifícios e Energia), Luis Manuel Coelho Martins (Divisão Administrativa de Urbanismo (Manuel Almeida Abreu (Gabinete de Apoio ao Presidente), Maria José Brito Correia Cebola (Divisão de Biblioteca e Arquivo), Maria Ricardo Correia Pinto Guerreiro (Divisão Jurídica e de Contraordenações), Susana Paula Nascimento Matias (Departamento Municipal de Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais) e Zinália Maria Figueira Murta Ribeiro (Divisão Jurídica e de Contraordenações).