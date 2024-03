Loulé esclarece direitos e deveres do consumidor

O município de Loulé assinala o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor com sessões de sensibilização destinados à sociedade civil, nos dias 14 e 15 de março.

A 15 de março, assinala-se o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. A Câmara Municipal de Loulé junta-se às celebrações com um programa de atividades que visam consciencializar as pessoas sobre os seus direitos e deveres enquanto consumidores.

As comemorações começam no dia 14, pelas 12h00, com uma sessão de sensibilização junto dos alunos do curso profissional de Bar e Cozinha/Pastelaria da Escola Secundária de Loulé. Neste momento será apresentado o Serviço Municipal de Defesa do Consumidor de Loulé, pela técnica Hilarina de Sousa.

Já na sexta-feira, dia 15, pelas 10h30, o público em geral é convidado a participar na atividade que acontece no Mercado Municipal de Loulé, o principal espaço comercial da cidade.

A vereadora Marilyn Zacarias fará a sessão de boas-vindas. De seguida, caberá a Hilarina de Sousa, do Serviço Municipal da Defesa do Consumir, e às técnicas da DECO Algarve, Sandra Rodrigues (Gabinete de Projetos e Inovação) e Susana Correia (Departamento Jurídico e Economico), falarem sobre as áreas de atuação do Serviço Municipal de Defesa do Consumidor de Loulé e tirar dúvidas sobre os direitos e deveres dos consumidores, respondendo a questões levantadas pelos participantes.

De referir que este Serviço nasceu em 2008, de uma parceria entre a Câmara Municipal de Loulé e a DECO Algarve. Tem como missão promover a cidadania através da educação aos consumidores, fomentando a informação dos seus direitos e deveres e a prevenção de conflitos. É um espaço que apoia, esclarece e medeia os conflitos dos consumidores louletanos.

A criação do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor foi inspirada pela mensagem ao Congresso dos Estados Unidos sobre os direitos dos consumidores, por parte do presidente, John F. Kennedy, a 15 de março de 1962. A primeira vez que esta data foi celebrada foi em 1983, e tem vindo a ser assinalada desde então.

O objetivo é divulgar os direitos dos consumidores à sociedade civil e sublinhar as suas necessidades. Pretende-se, também, enaltecer a importância das políticas públicas que tenham em vista a defesa desses direitos e um melhor funcionamento do mercado.