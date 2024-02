Loulé apresenta eventos e propostas turísticas na BTL

A BTL vai contar também com um stand próprio do município de Loulé, entre 28 de fevereiro e 3 de março, onde serão apresentados diversos eventos e projetos promovidos pela autarquia.

Loulé volta a marcar presença no maior certame nacional ligado ao turismo, a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que este ano acontece de 28 de fevereiro a 3 de março, na FIL, Parque das Nações.

O município estará representado num stand próprio, localizado no Pavilhão 2, à semelhança do ano passado, onde, ao longo destes dias, decorrerão várias apresentações ligadas a eventos e projetos promovidos pela Câmara Municipal de Loulé e por outros parceiros.

O destaque vai para o Festival MED que tem tido neste certame uma montra privilegiada, e este ano não será exceção. Até porque em 2024 o MED assinala o seu 20.º aniversário, uma data redonda que será celebrada de forma especial. Algumas das novidades serão apresentadas já esta sexta-feira, dia 1 de março, pelas 18h30, no stand de Loulé na BTL.

Também o Carnaval de Loulé, a Festa da Espiga, as Marchas Populares de Quarteira, a Semana das Artes e Cultura de Alte, a Feira do Chocolate, entre outras iniciativas que decorrem neste território terão momentos de apresentação neste espaço. Tal como os projetos-chave em termos económicos e turísticos como a Estação Náutica de Vilamoura, o Loulé Criativo ou o Loulé Film Office.

Ao mesmo tempo, Loulé terá a sua representação no Balcão de Turismo Cultural e Religioso, com a Festa da Mãe Soberana, um culto mariano que constitui a maior manifestação religiosa a sul de Fátima.

Já no stand Algarve e no espaço dedicado aos Geoparques, o aspirante Geoparque Algarvensis terá mais um momento de promoção que será integrado no dossier a apresentar, em breve, à UNESCO.

«Há muito mais para ver e descobrir sobre a diversidade da oferta do concelho de Loulé ao longo destes dias e quem passar pelo stand será recebido com um sorriso, a entrega de brindes gerados por inteligência artificial (IA) e um desafio inovador: realizar uma experiência interativa e imersiva, única e memorável, através de IA», detalha a autarquia.

Nesse sentido, o visitante terá a oportunidade de conhecer o território através de tecnologia que o transportará para uma viagem por Loulé. Mas as propostas mais tradicionais também terão lugar, nomeadamente a realização de experiências, sejam elas gastronómicas ou de trabalho artesanal (por exemplo com empreita ou esparto).

Neste stand de Loulé será possível ainda obter diversas informações que poderão ser úteis para o público em geral, potenciais turistas, mas também profissionais do sector.

Refira-se que a BTL terá este ano mais de 1400 expositores, a representação de 75 destinos internacionais e, segundo a organização, serão esperados mais de 60 mil visitantes.