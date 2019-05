Hospital de Loulé vai poder simular resultado de implantes mamários

O Hospital de Loulé é o primeiro hospital no Algarve a disponibilizar, de 20 de Maio a 2 de Junho, um dispositivo de última geração que permite simular em três dimensões os possíveis resultados das cirurgias de colocação de implantes na mama.

Esta possibilidade de antecipação do resultado final «é especialmente útil para as pacientes que tenham dúvidas acerca do tamanho mais indicado para si».

Quer seja uma opção estética ou relacionada com sequelas de doença oncológica, a simulação é a melhor forma de visualizar os vários cenários possíveis para cada caso.

«O simulador faz um scan do corpo da mulher e introduz o resultado num programa que produz uma imagem em tamanho real do aumento mamário. Podem ser feitas diversas simulações, com tamanhos diferentes», explica a unidade hospitalar.

De acordo com o Cirurgião Plástico Damião Vilhena-Ayres, a simulação permite «antecipar com maior clareza o resultado final», garantindo que existe correspondência com o que a paciente deseja alcançar na cirurgia. Outras das vantagens da simulação é que, mediante as opções, a própria máquina indica qual é o tamanho do implante a colocar para o resultado desejado.

Permite, também, fazer os cálculos para a cirurgia híbrida, em que são colocadas próteses mamárias, mas também gordura da própria pessoa, o que produz um resultado mais natural.