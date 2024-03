Festival de Caminhadas do Ameixial abre inscrições

O Festival de Caminhadas do Ameixial regressa à Serra do Caldeirão de 26 a 28 de abril. As inscrições para participar já estão abertas.

O WFA – Walking Festival Ameixial chega à 11.ª edição entre os dias 26 e 28 de abril de na freguesia de Ameixial, no interior do Concelho de Loulé.

Dezenas de caminhadas de características diversificadas, direcionadas a diferentes públicos regressam a esta região da serra algarvia, assim como outras atividades complementares: workshops, conversas temáticas, além de muita animação e momentos de convívio.

Este ano, o programa inclui caminhadas de sucesso de outras edições, como a sempre especial Caminhada com o Pastor, no monte dos Vermelhos, ou a Caminhada da Escrita do Sudoeste, com numa nova versão.

Entre as novidades, a organização destaca o envolvimento de aldeias e montes da freguesia, menos presentes noutras edições, como os Cavalos ou os Besteiros e ainda algumas caminhadas temáticas, com foco em atividades tradicionais da serra, neste caso, a extração de cortiça.

Outro destaque desta edição são as várias opções de caminhadas dirigidas a famílias com crianças, de modo que os participantes de todas as idades possam usufruir deste evento, de forma criativa e em harmonia com a natureza.

Ao nível dos workshops, de notar um tema sempre relevante para quem tem de gerir percursos pedestres: a sua manutenção.

No dia 27 de abril, a Associação Rota Vicentina vem falar da sua experiência em torno da manutenção da sua grande rede de percursos e da forma como envolve equipas de voluntários nessa missão. Será às 15h00 e aberto a todos interessados.

Nesta edição é renovada a parceria com a Domo Camp Portugal, que vai instalar uma glamping village nas imediações da aldeia, oferecendo uma opção adicional de alojamento no local e acrescentando mais uma experiência diferenciadora ao festival. As reservas estão já abertas aos interessados.

As inscrições estão disponíveis no website do evento, onde é possível encontrar informações detalhadas sobre o programa, com a descrição das caminhadas, opções de alojamento, refeições ou transporte.

A entrada no festival tem o valor simbólico de 10 euros e confere direito à participação em todas as atividades do programa, mediante inscrição prévia em cada uma delas e de acordo com a sua lotação específica.

A entrada para crianças até aos 12 anos é gratuita, mas igualmente sujeita a inscrição obrigatória por motivos de seguro e de gestão da atividade.

O WFA regressa todos os anos à serra algarvia, promovido pela QRER – Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade, numa organização conjunta com a Proactivetur, a empresa cooperadora, e o Projeto Estela.

Como habitualmente, conta com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, da Junta de Freguesia do Ameixial, do Clube Desportivo Ameixialense, e da Região de Turismo do Algarve, através da marca Algarve Walking Season, assim como de outros parceiros locais, nomeadamente da Decathlon, da VisaCar e da Ana Aeroportos.