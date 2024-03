Exposição «D’ LOULÉ» revela mudanças criativas no concelho

A exposição «Diálogos entre Artesãos e Designers D’ LOULÉ – 2017-2024» pode ser visitada a partir de dia 15 de março, no Palácio Gama Lobo.

Sete anos depois, um dos projetos pioneiros do Loulé Criativo, uma iniciativa da Câmara Municipal de Loulé, tem uma nova edição onde se voltam a colocar em perspetiva as problemáticas das artes tradicionais do concelho no «Diálogos entre Artesãos e Designers D’ LOULÉ – 2017-2024».

A exposição «D’ LOULÉ» trata-se de uma mostra que vai estar patente ao público no Palácio Gama Lobo, em Loulé, entre os dias 15 de março a 18 de maio.

Nos últimos meses, os três designers louletanos que participaram na residência «Designers de Loulé», em 2017, trabalharam com 11 artesãos da rede Loulé Criativo na conceção de uma nova geração de produtos que procuram responder a questões culturais, sociais, económicas e ambientais.

Entre as duas residências, o contexto local teve uma enorme transformação. Abriram sete oficinas de artes e ofícios no concelho, foi criado o Design Lab e o Loulé Criativo tem uma nova sede onde aconteceram inúmeras formações, exposições, residências e conversas com especialistas das mais variadas áreas, o que ajudou a consolidar um consistente ecossistema criativo, bem como a massa crítica local.

Neste novo contexto, os diálogos profícuos originaram 26 novos projetos que se juntam aos 15 produzidos em 2017, procurando testar novas abordagens, responder a novas necessidades, reposicionar a produção local e clarificar a identidade deste território.

Participam nesta iniciativa os artesãos Analide Carmo; Isidoro Ramos; Jorge Dória; Jurgen Cramer; Maria José Ramos; Nuno Palma; Olimpia Cabrita; Ricardo Lopes; Sónia Mendez; Susana Mendez e Wesley Sacardi, da edição de 2024, Alzira Neves; Analide Carmo; Cremilde Sousa; Duartina Mendes; Fábrica da Amêndoa; Fernando Martins; Francisco Dias; Gisela Martins; José Amendoeira; Júlia Laurência; Manoli Ortiz de La Torre; Marco Cristovam; Margarida Cortez; Odete Dias; Odete Rocha e Pedro Piedade, da edição de 2017.

A estes juntam-se os designers Henrique Ralheta, Hugo da Silva e Vanessa Domingues. A fotografia e vídeo é de Jorge Graça.

A coleção «D’ LOULÉ» pode ser visitada das 9h00 às 18h00, na sala de exposições do Loulé Criativo – Palácio Gama Lobo, Rua Nossa Senhora de Fátima, em Loulé.