Diogo Neves em destaque no Fundão

O atleta Junior da equipa algarvia BTT Loulé | Elevis esteve esta manhã em destaque na 3.ª prova da Taça de Portugal de XCO 2019, que se disputa no Fundão.

Diogo Neves, atleta da equipa BTT Loulé | Elevis em competição, no Fundão

Diogo Neves assumiu a liderança da corrida logo no início e manteve-se na primeira posição, do seu escalão, durante toda a prova. No final, cortou a linha de meta vencendo com um avanço muito confortável para toda a concorrência, facto que permitiu que a sua prestação fosse bastante notada e elogiada.

À partida, o jovem betetista algarvio estava apenas na nona posição do ranking da Taça de Portugal, mas após a excelente prestação que conseguiu no Fundão deverá subir no ranking nacional e aproximar-se um pouco mais do topo.