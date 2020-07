COVID-19: Funcionário do Lar da Santa Casa de Loulé testou positivo

A Câmara Municipal de Loulé informou durante a noite de ontem, quinta-feira, 9 de julho, ter tomado conhecimento «de que foi detetado um caso positivo de COVID-19 na Santa Casa da Misericórdia de Loulé, num funcionário da instituição». A informação foi conhecida no decorrer de uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil.

Na posse desta informação, «de imediato a autarquia, em estreita articulação com a autoridade de saúde pública do concelho, decidiu fazer testes preventivos a 250 pessoas, entre funcionários e utentes do lar». Este rastreio será realizado durante o dia de hoje, por três equipas do Algarve Biomedical Center.

Os resultados são esperados também durante o dia de hoje, «o que significa que terá decorrido um período de cerca de 36 horas entre o momento em que se soube do caso e o momento em que serão conhecidos os resultados dos testes». Ou seja, «o município de Loulé reagiu imediatamente à situação para não correr riscos e proteger a saúde dos idosos residentes no lar, assim como de dos seus funcionários».

O executivo aproveitou a comunicação para enviar «a todos os louletanos, e muito particularmente a quem trabalha no lar e quem tem os seus familiares na instituição, uma palavra de confiança de que tudo faremos para controlar a situação e proteger a saúde da nossa comunidade».