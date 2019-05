Compras no comércio local de Loulé dão uma hora de estacionamento grátis

A partir do mês deste mês de maio, todos os clientes que façam compras no comércio local em Loulé podem beneficiar da oferta da primeira hora de estacionamento gratuito no Parque de Estacionamento Municipal de Loulé, localizado junto ao edifício da Biblioteca Municipal.

Esta é uma iniciativa que resulta de uma parceria entre a Associação de Comerciantes, a Loulé Concelho Global, na qualidade de entidade gestora do Parque de Estacionamento, e a Câmara Municipal de Loulé. Assim, o benefício da primeira hora de estacionamento é suportado em 50% pela empresa municipal e, em 50%, pela loja onde for feita a compra.

Recorde-se que o Parque de Estacionamento Municipal de Loulé foi recentemente renovado, estando dotado de 259 lugares «com melhores condições de segurança e de acessibilidade». A infraestrutura dispõe de nova tecnologia, como a sensorização de lugares e o acesso através de leitura de matrícula, nova iluminação, e ainda várias inovações feitas para uma melhor experiência de utilização.

Este silo de estacionamento fica muito próximo de vários serviços e de muitas casas do comércio local de Loulé, distando apenas 5 minutos a pé do centro da cidade. O Parque está aberto nos dias úteis, das 8 às 20 horas, e aos sábados, das 8 às 17 horas, no piso coberto. No piso superior, funciona 24 horas por dia, nos sete dias da semana.

De acordo com os responsáveis da Loulé Concelho Global, esta iniciativa visa também «diminuir o trânsito em Loulé uma vez que 20 por cento das viaturas em deslocação nas ruas centrais da cidade são, habitualmente, viaturas de condutores que estão à procura de lugar de estacionamento». Acrescentam ainda que «estacionar no Parque de Estacionamento Municipal de Loulé é a melhor opção para evitar anda à procura de lugar na via pública. É mais cómodo, mais económico, mais seguro e mais acessível para quem precisa de estacionar nesta cidade».

Os utentes do parque poderão esclarecer dúvidas sobre a aquisição destes vales bem como obter outras informações e serviços (obtenção de dísticos de residente, assinaturas do Parque de Estacionamento, horários dos transportes urbanos, entre outros) no balcão de atendimento Loja da Mobilidade, junto ao Parque de Estacionamento, de segunda a sexta, das 9 às 18h30, e aos sábados, das 9 horas às 13h30.