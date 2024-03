Comissário do Plano Nacional das Artes visita Loulé

Paulo Pires do Vale, Comissário do Plano Nacional das Artes esteve em Loulé para conhecer projetos culturais a decorrer no concelho.

Loulé recebeu, no dia 7 de março, a visita de Paulo Pires do Vale, Comissário do Plano Nacional das Artes, que veio conhecer o trabalho realizado no concelho de Loulé. Através da iniciativa «Ponto de Encontro», agrupamentos escolares, equipamentos culturais municipais e associações culturais do concelho têm vindo a consolidar ideias e ações.

Esta foi uma tarde recheada de partilhas entre parceiros de projetos culturais, onde se sobrelevaram as relações que têm sido criadas dentro e fora da escola e entre instituições culturais e educativas, quebrando as barreiras dos espaços fechados sobre si próprios.

As escolas têm promovido uma educação cada vez mais aberta a estímulos culturais diferentes, capazes de transformar os futuros cidadãos deste país e empoderá-los.

Como referiu Sophia de Mello Breyner Andresen, em 1975: «A cultura não existe para enfeitar a vida, mas sim para a transformar – para que o homem possa construir e construir-se em consciência, em verdade e liberdade e em justiça (…)».

O caminho de democratização da cultura tem sido assumido já há vários anos pelo executivo da Câmara Municipal de Loulé, através dos vários projetos que tem levado a cabo e do investimento nas equipas de mediação cultural dos vários equipamentos culturais que se encontram espalhados pelo território.

Estas têm contribuído para fomentar uma educação fora do contexto escolar, ao longo da vida, promovendo a História, o Património e a Arte, mas também hábitos saudáveis de leitura.

Destaca-se a participação do Município no projeto «10×10» da Fundação Calouste Gulbenkian, que serviu de mote para a criação de um projeto de continuidade de trabalho entre a pedagogia e as artes, que valoriza o papel do aluno na sua educação, designado «Arte vezes Educação».

Mais recentemente, na segunda edição do «Ponto de Encontro», o município, a par dos equipamentos culturais, decidiu integrar também quatro associações culturais que trabalham no âmbito das artes de espetáculo e artes visuais, no desenvolvimento de projetos específicos a «3 mãos»: Escola, Associação e Instituição Cultural.

«Acreditamos na inversão dos papéis e no assumir de papéis diferentes entre a escola e os equipamentos culturais, pois como nos diz Paulo Pires do Vale, a escola é um polo cultural e as instituições culturais são territórios educativos», referiu Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé.

O projeto «Ponto de Encontro» a decorrer no presente ano letivo, envolve as seguintes parcerias: Loulé Film Office/ Escola Profissional Cândido Guerreiro (Alte); Museu Municipal/ Agrupamento Escolar de Almancil; Arquivo Municipal/ Agrupamento Escolar Engenheiro Duarte Pacheco – EB2,3 Eng. Duarte Pacheco/Alfaia; Biblioteca Municipal/ Agrupamento Escolar Engenheiro Duarte Pacheco – EBI DR. Aníbal Cavaco Silva (Boliqueime); Loulé Criativo e Design Lab/ Agrupamento Escolar D. Dinis (Quarteira)/Policromia; Galerias de Arte Municipais/ Escola Secundária de Loulé; Biblioteca Municipal e Geoparque Algarvensis/ Agrupamento Escolar Padre João Coelho Cabanita – E.B. 2,3 Padre João Coelho Cabanita e EBI Salir/Ao Luar Teatro; Cineteatro Louletano/Agrupamento Escolar Drª Laura Ayres (Quarteira), Escola Secundária Drª Laura Ayres e EB 2,3 São Pedro do Mar/Mákina de Cena.