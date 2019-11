Começa este domingo em Loulé o 69º Troféu Mundial de Acordeão

A partir de amanhã, domingo 3 de novembro, e até ao próximo sábado, 9 de novembro, Loulé vai acolher o 69º Troféu Mundial de Acordeão.

O evento, que contribui para afirmar o Algarve nos palcos internacionais do acordeão, é organizado pela «Associação de Acordeão do Algarve» e pela «Confédération Mondiale de l’Accordeón». A partir do Cine-Teatro Louletano, do Auditório do Solar da Música Nova, da Sala Polivalente do Palácio Gama Lobo e da Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner oferece uma programação diversificada, com uma vertente cultural destinada à divulgação do instrumento e de todas as suas potencialidades musicais, a par da vertente competitiva, marcada pela disputa dos lugares cimeiros nas várias categorias a concurso.

O 69º Troféu Mundial de Acordeão iniciar-se-á amanhã, domingo, às 17 horas, no Cine-Teatro Louletano, com as cerimónias protocolares de abertura e com um Concerto. Atuarão a Orquestra de Acordeões do Algarve, Radu Ratoi, o moldavo vencedor do 68º Troféu Mundial de Acordeão, Gonçalo Pescada e Camerata de Cordas.

Gonçalo Pescada (foto de arquivo).

Vertente cultural do 69º Troféu Mundial de Acordeão

Depois, na vertente cultural, na segunda-feira 4 de novembro, às 21 horas, vai ser apresentado outro concerto, com a apresentação do brasileiro Douglas Borsatti, do italiano Renzo Ruggieri, do Trio Charm proveniente da Rússia, do sérvio Petar Maric e uma vez mais do moldavo Radu Ratoi. Um último concerto acontecerá no sábado 9 de novembro, a partir das 21 horas. Será o Concerto de Consagração dos Vencedores e de Encerramento do 69º Troféu Mundial de Acordeão.

Por último, ainda na vertente cultural, nas manhãs de 4, 5, 6, 7 e 8 de novembro, sempre com início às 10 horas, decorrerão as Conferências / Recitais. Na segunda-feira será Radu Ratoi a abordar «O acordeão na música clássica e ligeira», na terça-feira será o Charm Trio a debruçar-se sobre «O acordeão na música de câmara», na quarta-feira será Douglas Borsatti a falar sobre «O acordeão na música brasileira», na quinta-feira Renzo Ruggieri abordará «O acordeão na música Jazz» e, por fim, na sexta-feira Petar Maric dedicará a sua atenção a «O acordeão nas novas tecnologias».

Vertente competitiva do 69º Troféu Mundial de Acordeão

Na vertente competitiva, Gonçalo Pescada, um dos responsáveis pelo Troféu, disse ao «barlavento» que estarão presentes cerca de 130 candidatos, de mais de 30 nacionalidades. «Teremos 21 portugueses a concurso, um na categoria de Júnior Clássico e os restantes na Open International». Desses últimos, por certo, alguns apresentar-se-ão numa categoria propositadamente criada para o 69º Troféu, a de «Corridinho Algarvio».

A maior parte dos eventos, quer na vertente cultural quer na competitiva, são de acesso livre. Apenas os concertos de 3 e 4 de novembro terão entrada paga.