Chega ganha em Boliqueime, freguesia do ex-Presidente Cavaco Silva

O Chega ganhou em Boliqueime, nas eleições legislativas de hoje, freguesia do ex-Presidente da República Aníbal Cavaco Silva, no concelho de Loulé, com 30,19% e 763 votos.

Na terra do antigo líder do PSD, a Aliança Democrática (PSD, CDS-PP e PPM) obteve 26,95%, correspondente a 681 votos, seguindo-se o PS com 20,66% e 522 votos.

Em quarto ficou a Iniciativa liberal (4,16%, 105 votos), seguida do Bloco de Esquerda (3,96%, 100 votos), ADN (2,85%, 72 votos), PAN (2,41%, 61 votos), Livre (2,41%, 61 votos) e CDU (PCP e PEV) (1,58%, 40 votos).

Aníbal Cavaco Silva nasceu a 15 de julho de 1939 em Boliqueime, concelho de Loulé, terra de residência da sua família, ali tendo passado a infância e grande parte da juventude, de onde saiu aos 17 anos, para seguir os seus estudos superiores em Lisboa.

Em Loulé, o Chega foi também o partido mais votado com 9.664 votos, isto é, 27,58% do total, uma tendência que marcou as legislativas no Algarve.

Estes eram os resultados até às 23h00 horas de domingo, dia 10 de março de 2024, com base na fonte oficial do Ministério da Administração Interna (MAI).