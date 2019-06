Cassete Pirata apresentam novo disco em Loulé

Poucos dias após o lançamento do seu mais recente álbum «A Montra», em Coimbra, a banda estreia o novo disco a sul, no Auditório do Solar da Música Nova, às 21h30 de sábado, dia 8 de junho, num concerto inserido no Ciclo «Ilustres Desconhecidos».

A banda desvenda as suas novas canções, tendo lançado o primeiro tema desta leva com o vídeo «Ferro e Brasa».

Liderada pelo João Firmino (mais conhecido como Pir), vocalista e compositor da maior parte dos temas, conta com o monstro da bateria João Pinheiro (Diabo na Cruz, TV Rural), o pulso firme de António Quintino no baixo (Samuel Úria), a dupla única de cantoras e teclistas que este país conhece – Margarida Campelo e Joana Espadinha – e o produtor musical Luís Nunes (aka Benjamim).

Vindos maioritariamente das escolas de jazz de Lisboa e Amesterdão, os Cassete Pirata trazem as canções rock diretamente da juventude que reprimiram durante o estudo de harmonias de jazz demasiado complicadas.

O lirismo das melodias e o som psicadélico dos teclados vêm de quem juntou os Supertramp e Melody’s Echo Chamber aos discos de Coltrane e Milton Nascimento.

Com a sua sonoridade rock muito própria, os Cassete Pirata são reconhecidos como uma das mais promissoras jovens bandas do panorama nacional, tendo feito a sua estreia com o lançamento do EP homónimo em 2017, ano que terminou com a marca de segunda canção, «Pó no Pé», mais votada no top Antena 3.

O espetáculo tem a duração prevista de 60 minutos, destina-se a maiores de seis anos de idade e os bilhetes custam 5 euros por pessoa.

O Ciclo «Ilustres Desconhecidos», no qual se insere esta apresentação, visa valorizar e promover regularmente projetos emergentes ou pouco conhecidos do público algarvio (sediados ou não na região) na área da música.

Pelo palco do Auditório do Solar da Música Nova já passaram, no âmbito desta rubrica, os projetos musicais GALOPIM (de Faro) e a dupla Raquel Ralha & Pedro Renato (ex-Belle Chase Hotel) como convidados iniciais, o projeto musical de Sofia Ribeiro, Lince.

Para mais informações e reservas os interessados podem contactar o Cine-Teatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email [email protected], podendo ainda consultar toda a programação no website.