Algar abre portas para mostrar tratamento de resíduos urbanos

A Algar e a EGF promovem a iniciativa «Portas Abertas» para apresentarem à comunidade os processos de tratamento de resíduos urbanos.

A Algar, Valorização e Tratamento de Resíduos, Sólidos, S.A (Algar, SA), promove a iniciativa «Portas Abertas», no próximo sábado, dia 23 de março, numa ação conjunta do Grupo Empresa Geral do Fomento, S.A. (EGF).

As visitas permitem dar a conhecer aos cidadãos os processos relacionados com a recolha e valorização de resíduos urbanos com o objetivo de aproximar as comunidades locais das estações de tratamento.

Intitulada EGF Portas Abertas, esta iniciativa destina-se à população em geral, que tem a possibilidade de entregar, na Estação de Transferência de Faro/Loulé/Olhão (Barros de São João da Venda, 8135-026, Almancil) e no Aterro Sanitário de Portimão (Chão Frio, Porto de Lagos, 8500-800 Portimão) resíduos recicláveis e depositá-los nos ecopontos.

Na EGF Portas Abertas será possível ficar a conhecer o trabalho desenvolvido pelas equipas da Algar, S.A., do tratamento à valorização de resíduos.

Neste dia, as empresas do Grupo EGF vão estar abertas ao mesmo tempo, num compromisso claro, a apresentar o processo a que os resíduos são submetidos.

A experiência compreende visitas guiadas às Unidades de Triagem, de Valorização Orgânica, aos Aterros Sanitários, às Estações de Transferência e aos Ecocentros e Centrais de Valorização Energética, para que seja possível perceber o que acontece aos resíduos depois de serem colocados nos respetivos contentores, desmitificar os mitos sobre a reciclagem e ainda clarificar as regras para a separação de resíduos.

As inscrições são gratuitas, limitadas às vagas existentes. Para mais informações e inscrições contactar a Linha da Reciclagem, através do contacto telefónico (800 911 400) sendo a chamada gratuita, entre segunda-feira e sexta-feira, das 09h00 às 19h00), por e-mail ([email protected]) ou no website.