Loulé tem novas máquinas para limpeza de praias

Numa altura em que arranca a época balnear, a Câmara Municipal de Loulé adquiriu duas máquinas que «constituem uma mais-valia para a política municipal de gestão e manutenção ambiental destes espaços».

Com o nome técnico de «Beach Tech 2000» e «CFC Speed Tapiro», os dois equipamentos têm valências distintas e complementam-se na limpeza dos areais louletanos.

No primeiro caso, a máquina, rebocável e com grande capacidade de manobra, destina-se ao tratamento de áreas maiores, enquanto que a segunda conta com um sistema por rastos, podendo girar sobre si mesma sem fazer grandes manobras, adaptando-se a espaços menores, como é o caso de zonas concessionadas onde existem toldos, chapéus de sol e espreguiçadeiras.

Estes equipamentos vêm reforçar a maquinaria do município louletano destinada para o efeito, contribuindo para uma maior eficácia ao nível da recolha de lixo nos areais das praias e no tempo dispendido nessa limpeza, bem como na redução do impacto das máquinas nas zonas dunares.

Os responsáveis municipais sublinham que «esta iniciativa enquadra-se naquela que tem sido uma permanente preocupação com a preservação ambiental das nossas praias, verdadeiros ex-líbris do património natural do nosso concelho, que atraem milhares de turistas».