Loulé suspende mercados semanais e eventos marcados no concelho

Todos os eventos até fim de junho estão suspensos.

Por indicação do grupo de trabalho que está a acompanhar diariamente a implementação do Plano de Contingência da Câmara Municipal de Loulé relativo à prevenção e controlo da infeção pelo novo coronavírus (COVID-19), o presidente da Autarquia, Vítor Aleixo, decidiu aprovar novas medidas a implementar.

Assim, para além da suspensão da venda ambulante em todo o concelho, com exceção da venda de bens alimentares (condicionada até às 23h00), está também suspensa desde ontem, quarta-feira, 18 de março, a realização dos mercados semanais de bens alimentícios de Quarteira (realizados às quartas-feiras) e de Loulé (aos sábados), por se tratar de espaços que concentram um elevado número de pessoas.

Por outro lado, ficam suspensos todos os eventos programados até ao final do mês de junho, sendo que alguns poderão ser reagendados para datas a definir.

Foi igualmente aprovada a suspensão de celebrações de cariz religioso e de outros eventos de culto que impliquem uma aglomeração de pessoas de todas as representações religiosas cadastradas no concelho.

Foi ainda aprovado o encerramento do Jardim dos Amuados, em Loulé, bem como de todas as instalações sanitárias públicas do concelho, à exceção das do Largo de São Francisco, em Loulé, do Parque Municipal de Loulé (sul) e da Praça Filipe Jonas, em Quarteira.

Refira-se que este grupo de trabalho municipal fica agora incluído na Subcomissão de Proteção Civil, que reunirá ordinariamente todas as semanas, preferencialmente através de videoconferência.