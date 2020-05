Loulé será o primeiro município no país a hastear Bandeira Azul 2020

Na sessão de apresentação da lista de estâncias balneares galardoadas em 2020, a Associação Bandeira Azul da Europa anunciou que as cerimónias nacionais do hastear da Bandeira Azul vão decorrer a partir do dia 15 de junho, iniciando-se em Portugal no concelho de Loulé, onde será hasteada a primeira bandeira a nível nacional, na Praia do Ancão.

Numa época balnear marcada pela COVID-19, a Associação Bandeira Azul Europa (ABAE) salienta que foi criado «um critério excecional, transitório e temporário», cabendo às entidades responsáveis pela praia galardoada implementar as regras extraordinárias no seu espaço.

Neste sentido, o município de Loulé, em permanente colaboração com as restantes entidades competentes, já se encontra a tomar as devidas diligências, de modo a salvaguarda da melhor forma possível a economia local e a saúde dos residentes e visitantes do concelho.

O hastear dos galardões Bandeira Azul e «Praia Acessível» contará com a presença das mais diversas entidades responsáveis: coordenação nacional do Programa Bandeira Azul, Turismo do Algarve, ARS Algarve, Capitania do Porto de Faro, Agência Portuguesa do Ambiente, Juntas de Freguesia, Empresas Municipais, entre outras diretamente envolvidas na zona de praia.

Além das questões ambientais, a acessibilidade é também uma das grandes apostas e preocupações do município de Loulé.

Neste sentido, as praias do concelho têm vindo crescentemente a apresentar condições privilegiadas de acessibilidade e mobilidade para todos, inclusive com a possibilidade de banhos assistidos.

Será igualmente implementado o Código ColorADD, alfabeto universal de cores, que consiste num sistema pioneiro e transversal que, por intermédio de parceiros, permite a mais de 350 milhões de pessoas daltónicas em todo mundo (1 em 10 homens e 1 em 20 mulheres) identificar cores.

Assim, o município de Loulé voltará a capacitar e equipar os espaços balneares, integrando o código ColorADD nos suportes de comunicação cromáticos, nos contentores de recolha seletiva de resíduos de praia (amarelo, verde, azul e preto) e nos painéis de comunicação dos serviços e acessibilidades balneares, entre outros.

Com vista a dotar a praia de Quarteira de melhor conforto para os seus visitantes, o Município de Loulé, substituiu e ampliou igualmente a rede de lava-pés de água salgada nesta importante instância balnear, com equipamentos mais modernos e totalmente ecológicos (passando de 17 para 23 unidades, cada uma atualmente com duas saídas de água salgada).

É ainda de referir que o Programa Bandeira Azul conta com um espaço de apoio, o Centro Azul, aberto ao público entre junho e setembro, de segunda a domingo, com a disponibilidade de técnicos/animadores que acompanham e dinamizam atividades e prestam informações e esclarecimentos aos cidadãos, sensibilizando e consciencializando os utentes, para a importância de preservar e promover as zonas balneares.

Esta distinção da Bandeira Azul é o coroar de um esforço assinalável e exigente que a Autarquia de Loulé desenvolve ciclicamente na preparação e planeamento da época balnear, em observação por critérios imperativos, entre os quais, a boa qualidade das águas balneares e uma rigorosa gestão e segurança das praias e áreas envolventes.