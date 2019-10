Loulé sensibiliza funcionários para uma postura corporal correta

Câmara de Municipal de Loulé levou a cabo ações de sensibilização junto dos seus trabalhadores.

O objetivo desta iniciativa foi alertar para a necessidade de prevenir o aparecimento de lesões musculosqueléticas ligadas ao trabalho e, consequentemente, melhorar o bem-estar e a saúde dos trabalhadores, adotando uma postura corporal correta no local de trabalho.

Esta primeira fase do projeto abrangeu os funcionários do município que realizam funções técnicas e administrativas e que, no seu dia-a-dia, trabalham com um computador, sentados a uma secretária durante várias horas seguidas, nem sempre com a postura mais correta.

Realizaram-se 50 sessões, administradas por um fisioterapeuta, nos postos de trabalho situados em 16 edifícios localizados na sede do concelho, em Loulé, com a duração máxima de 15 minutos, durante o horário de expediente.

Nestas sessões participaram 154 trabalhadores, pertencentes a 26 unidades orgânicas distintas.

Esta ação, coordenada pela Unidade Operacional de Segurança e Saúde no Trabalho, irá prosseguir junto dos trabalhadores que desempenhem funções operacionais.

Refira-se que, ao longo dos anos, a autarquia «tem desenvolvido outras medidas que contribuem para o bem-estar e saúde no trabalho de quem está ao serviço deste município, nomeadamente um conjunto de iniciativas ligadas à atividade física, como aulas de natação, aquafitness, areostep, cardiofitness, musculação ou ginástica de manutenção».