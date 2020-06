Loulé revive o espírito do Festival MED nas ruas e com memórias online

Evento só volta em 2021, mas autarquia não deixa passar as datas em claro.

A Câmara Municipal de Loulé, com o intuito de manter vivo o espírito do Festival MED, na semana em que devia decorrer, preparou algumas iniciativas para que o público o possa viver, ainda que de uma forma diferente. Recorde-se que o evento, como muitos outros, foi cancelado por força da pandemia da COVID-19.

Assim, as ruas, largos e travessas típicas do casco histórico estão já decoradas com os panos coloridos que, ano após ano, dão as boas-vindas ao público que visita Loulé para desfrutar de concertos e de toda a fusão artística ligada às culturas do mundo.

Também o logótipo do Festival foi colocado em algumas zonas que habitualmente são palco de espetáculos do MED como o Castelo, o Mercado ou o Claustro do Convento do Espírito Santo.

E, num ano em que não vai ser possível experienciar ao vivo «espetáculos surpreendentes, ora explosivos, ora intimistas, mas sempre singulares», a vivência será feita através de memórias.

Durante os quatro dias (de 25 a 28 de junho), serão lançados online, através do Facebook do Festival, alguns vídeos que trazem recordações dos melhores momentos do MED, numa espécie de «Best Of» para quem segue este evento e que este ano sente a nostalgia da ausência.

A autarquia sublinha que «o Festival MED constitui um evento-âncora do turismo algarvio, com um retorno bastante significativo na economia da região, em particular no nosso concelho, mas é também um elemento que já faz parte da nossa vida sociocultural. Infelizmente este ano, em virtude desta crise sanitária que vivemos, não será possível realizar o MED nos moldes habituais. No entanto, a Câmara Municipal não poderia deixar passar em branco este momento pela importância e relação plena de afetos que ligam a comunidade louletana e os amantes das músicas do mundo ao Festival».

Refira-se que, a partir de janeiro do próximo ano, irá decorrer uma série de concertos online que darão a conhecer os artistas confirmados no cartaz de 2021, assim como um concurso de bandas em que o vencedor irá garantir uma atuação no Festival MED 2021.

Por outro lado, os momentos artísticos integrados na programação do Cineteatro Louletano, com o selo «Off MED», e que foram entretanto remarcados, irão acontecer nos próximos meses. É o caso do concerto de Cristina Branco, em que a artista apresenta o seu último trabalho, «Eva», a ter lugar a 5 de outubro.