Loulé reúne fiéis nas redes sociais para festejar a Mãe Soberana

Iniciativa acontece devido ao cancelamento da «normal» Festa da Mãe Soberana, como medida preventiva para a propagação do surto do novo coronavírus.

Durante os quinze dias que corresponderiam ao período entre a Festa Pequena (12 de abril) e a Festa Grande (26 de abril), a Câmara Municipal de Loulé, através do Museu Municipal, promove nas redes sociais um conjunto de atividades que pretendem reforçar «uma ligação tão especial entre a comunidade local e a Nossa Senhora da Piedade».

No Domingo de Páscoa, dia em que tradicionalmente se realiza a descida da imagem da Mãe Soberana da sua Ermida até à Igreja de S. Francisco, e uma vez que a tradição não se pôde cumprir, a equipa do Museu Municipal de Loulé quis marcar o momento com um vídeo de homenagem à Padroeira da cidade. Em simultâneo, foi lançado um desafio de expressão plástica aos mais novos a partir da «Lenda da Nossa Senhora da Piedade».

Os próximos 15 dias corresponderiam, numa situação normal, a um tempo em que a imagem da Mãe Soberana permaneceria na Igreja de S. Francisco, onde muitos fiéis iriam manifestar a sua devoção e assistir a momentos de liturgias.

Apesar das restrições impostas neste período de pandemia, o Museu irá continuar a homenagear a Padroeira de Loulé através da rubrica «Flores para a Mãe Soberana», dando a conhecer à comunidade todo o espólio dedicado à Nossa Senhora da Piedade e a esta festividade.

Esta iniciativa começou, desde logo, pela escultura da Padroeira, da autoria do artista Francisco José. Com esta peça, o artista apresenta a imagem da Mãe Soberana aos ombros de oito Homens do Andor, assim como os crentes, no momento da procissão. A escultura, datada do ano 2014, pertence ao espólio de arte contemporânea do Museu e encontra-se exposta nos Paços do Concelho.

Ao longo desta quinzena serão muitas as peças de arte, os documentos, as histórias e as estórias que serão divulgadas nas redes sociais do Museu, à volta daquela que é a maior manifestação religiosa mariana a sul de Fátima e que atrai anualmente milhares de peregrinos à cidade algarvia.

A iniciativa irá culminar com um novo vídeo de homenagem que será apresentado no dia em que a procissão da Festa Grande sairia para a rua, a 26 de abril. Para tal, o Museu apela à colaboração de todos e desafia a comunidade a enviar as suas fotografias alusivas à Mãe Soberana por e-mail, até 21 de abril.