Loulé recebe parceiros europeus do projeto «Healthy Cities»

Cidade irá receber comitiva para uma visita técnica ao concelho, de 2 a 4 de dezembro.

O grupo visitante é composto por Marta Serra (coordenadora do projeto), Fabiana Palmero (vereadora da cidade de Vic, na Catalunha) e pelo Lead Expert do referido projeto europeu, Sebastiaan van Herk. Serão três dias «de intenso trabalho com o foco centrado na melhoria da saúde da população».

Financiado pelo URBACT, um programa europeu de aprendizagem e troca de experiências na promoção do desenvolvimento urbano sustentável, «Healthy Cities» propõe criar uma rede de cidades para aprofundar a relação entre a saúde e o meio urbano, desenvolver políticas que coloquem o foco na melhoria do estado de saúde da população, bem como desenvolver uma avaliação rigorosa do impacto na saúde dessas políticas.

As cidades podem considerar ações de diferentes pontos de vista e por meio de políticas diferentes, mas a perspetiva da saúde global irá fornecer uma estrutura comum e irá permitir desenvolver metodologias de partilha.

Vic (Espanha), Pärnu (Estónia), Farkadona (Grécia), Falerna (Itália), Anyksciai (Lituânia), Malta (Malta), Alphen aan den Rijn (Holanda) e Bradford (Inglaterra) são as cidades parceiras de Loulé nesta rede.