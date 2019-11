Loulé quer «+Educação para a Sustentabilidade do Uso da Água»

Prosseguindo a sua ação de mitigação e adaptação às alterações climáticas, e numa ótica de valorização e preservação dos recursos hídricos, a Câmara Municipal de Loulé promove a Conferência «Loulé Adapta: +Educação para a Sustentabilidade do Uso da Água».

A conferência, que decorre no próximo dia 19 de novembro, a partir das 9h00, no Auditório do Convento Espírito Santo de Loulé, faz parte do projeto comparticipado pelo Fundo Ambiental.

Este concretiza o compromisso desta autarquia de contribuir para a transformação da cultura cívica dos seus munícipes, nomeadamente estimulando a adoção de comportamentos que tendam para a construção de uma sociedade com modelos de conduta sustentáveis em todas as dimensões da sua atividade, como preconizado na Estratégia Nacional de Educação Ambiental – ENEA 2020.

Esta conferência pretende apresentar um conjunto de sessões direcionadas para a sustentabilidade do uso da água, com participantes de várias áreas, do mundo empresarial à academia, do ambiente ao turismo, agricultura e pescas ou tecnologia.

Estas sessões estão relacionadas com o «Papel da Comunicação e Voluntariado na Sensibilização para o Uso + Sustentável da Água», as «Boas práticas e Uso + Eficiente da água nos Setores Económicos da Região do Algarve» e com o «Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia para o Uso +Eficiente da Água».

A autarquia pretende lançar a reflexão e possíveis mudanças de comportamentos entre os intervenientes «enquanto consumidores de recursos e enquanto intermediários, procurando que essa mensagem de sensibilização possa chegar à comunidade escolar, aos trabalhadores da Câmara Municipal de Loulé ou aos agentes económicos – comércio, turismo, indústria e agricultura – e população em geral».

Os participantes terão, assim, «a oportunidade de aprender um pouco mais sobre todas estas questões de forma a adotarem uma atitude mais sustentável».

«Com algumas dicas valiosas, poderão confirmar que através de pequenas mudanças de comportamento no dia-a-dia, é possível usar água de forma eficiente e sustentável, contribuindo para que este bem precioso, cada vez mais escasso, continue a estar ao alcance das gerações vindouras», considera o município louletano.