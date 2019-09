Loulé quer crianças «Brincando e aprendendo…» com desporto

Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé e o Pavilhão Municipal de Boliqueime serão palco da iniciativa, nos dias 21 e 29 de setembro, a partir das 10h00.

Numa altura em que está para breve o início das atividades escolares, este é, para o município de Loulé, «o período ideal do ano para procurar a modalidade certa para as crianças, uma atividade desportiva que se adapte aos seus gostos e, até quem sabe, que possam prosseguir pela vida fora».

Assim, neste dia, a autarquia louletana irá proporcionar um vasto leque de experiências desportivas para os mais novos.

Aulas de tumbling, trampolim, ginástica, artes marciais, voleibol, andebol, basquetebol, futsal (21 de setembro, no Pavilhão de Loulé) e hóquei em patins (29 de setembro, no Pavilhão de Boliqueime) serão proporcionadas com o apoio de clubes do concelho.

Os parceiros desta iniciativa são o Ginástica Clube de Loulé, Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Loulé, Louletano Desportos Clube, Associação Desportiva Fénix Loulé, Casa da Cultura de Loulé, Clube de Basket de Quarteira Tubarões e Juventude Sport Campinense.

As inscrições decorrem até dia 20 de setembro e, no caso do hóquei em patins, até ao dia 27 de setembro. Refira-se que nas modalidades individuais poderão participar crianças a partir dos 4 anos, enquanto que nas modalidades coletivas poderão inscrever-se crianças a partir dos 6 anos.