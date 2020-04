Loulé publicou Regulamento de Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos

Sugestões podem ser apresentadas até dia 15 de maio.

Encontra-se em fase de consulta pública o Regulamento Municipal de Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos de Loulé, iniciativa que se enquadra no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios.

A poucos meses do período crítico dos incêndios florestais, este documento estabelece as normas e regras claras relativas às atividades cujo exercício implique o uso do fogo, designadamente fogueiras, queimas de sobrantes de exploração agroflorestal, queimadas, fogo técnico e utilização de fogo-de-artifício ou de outros artefactos pirotécnicos, bem como o que concerne a limpeza de terrenos no concelho de Loulé.

É de ressalvar que, no que toca à limpeza de terrenos situados em espaços urbanos e urbanizáveis, o presente regulamento aborda também esta matéria, que se reveste de elevada importância tendo em conta as reclamações existentes e às quais não se consegue dar seguimento adequado, por falta de enquadramento legal.

Com a elaboração deste regulamento, a autarquia pretende «contribuir não só para um correto esclarecimento dos munícipes sobre a matéria, como também para a criação de condições de segurança que permitam uma diminuição do risco de incêndio e a proteção de pessoas e bens».

A audiência dos interessados decorre até ao dia 15 de maio, podendo estes apresentar sugestões à Câmara Municipal, através de correio eletrónico ou na morada Praça da República, 8104-001 Loulé, dentro deste prazo. O regulamento pode ser consultado aqui.