Loulé prossegue formação desportiva dedicando mês de julho ao Fitness

Serão três sessões online sobre a modalidade.

A Câmara Municipal de Loulé prossegue no mês de julho o seu programa de formação desportiva que, desde março, tem acontecido nas plataformas digitais, em virtude do surto do novo Coronavírus. Desta vez, o destaque vai para o Fitness.

Para o município, «neste período em que todas as áreas profissionais têm o desafio de se superar, adaptar a uma nova realidade e melhorar a sua capacidade de resiliência, o Fitness não é exceção».

Assim, e «tendo em conta as solicitações de vários profissionais desta modalidade que exercem a sua profissão no concelho», a autarquia de Loulé dedica o mês de julho ao Fitness, através da criação de três formações, em parceria com a Gimnica, em que os profissionais da área terão oportunidade de participar em ações de formação online creditadas.

A primeira ação acontece a 12 de julho, subordinada ao tema «O PT não foi ensinado a…vender, comunicar, reter», por Manuel Nascimento.

O crescimento do negócio Personal Trainer (PT), com a abertura de cada vez mais novos clubes e cadeias de ginásios, promoveu uma notória e constante necessidade para recrutamento de recursos humanos e a consequente formação e preparação destes novos profissionais.

No entanto, a pandemia veio prejudicar em muito todos eles, na qualidade de prestadores de serviços. Todo o processo de planeamento deste workshop de 2 horas foi desenvolvido tendo como objetivo final dotar os formandos de conhecimentos sobre como otimizar as suas técnicas, enquadrá-las nas necessidades dos clientes e oferecer as soluções potencializando as suas capacidades.

Deverão, assim, os formandos, ganhar aptidões e ser capazes de vender o serviço de Personal Training aos seus potenciais clientes, mantendo os já existentes, tornando-se mais eficientes na gestão de agendas, no contexto da conjuntura atual.

As inscrições podem ser feitas aqui.

«Outdoor Small Group Training» é o mote do segundo evento do mês, que acontece no dia 19 de julho, com a apresentação de Ivo Santos. O principal objetivo é fornecer a informação necessária para que os profissionais saibam desenvolver um trabalho de excelência no treino outdoor.

Assim, poderão encontrar nesta formação estratégias para desenvolver um trabalho de pequenos grupos com os seus clientes particulares, mas também algumas soluções para os profissionais ligados a ginásios e health clubs, que neste momento vão ter muitas das suas aulas transferidas para o modelo outdoor.

Para esta ação, podem ser obtidas mais informações e efetuadas as inscrições aqui.

Finalmente, a 26 de julho, David Serdeira apresenta «Mobility by GTF». No exercício, a mobilidade funcional é entendida como a amplitude de movimento (ADM) que o indivíduo consegue controlar ativamente. Quanto menor for a ADM ativa, menor será a expressão de movimento ou maior será a compensação com articulações adjacentes para expressar a mesma amplitude de movimento, tanto em contexto de treino como no seu dia-a-dia.

Neste curso, procura-se «trabalhar para aumentar a ADM ativa e o controlo da mesma, bem como a força, com repercussões diretas no próprio treino mas também na vida diária».

As informações e as inscrições para esta terceira ação podem ser encontradas neste link.

As três ações decorrerão na plataforma ZOOM.