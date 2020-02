Loulé propõe passeio pelas amendoeiras em flor e sabores da amêndoa

Ao passeio, junta-se a oportunidade de um almoço tradicional.

O projeto Loulé Criativo, da Câmara Municipal de Loulé, prossegue as suas atividades e, numa época de grande simbolismo na região com o «despertar» das amendoeiras em flor, apresenta duas propostas para os turistas ou locais que queiram ter «uma experiência diferente».

Assim, a proposta do Loulé Criativo passa por uma visita ao Vale da Nave do Barão, para um passeio entre amendoeiras em flor, recordando lendas e as tradições locais». É que, durante o mês de fevereiro, as amendoeiras em flor cobrem o barrocal e a serra algarvia de branco e rosa, e «passear por estes campos é uma viagem inesquecível, disponível apenas nesta altura do ano».

Esta será uma experiência que evocará os cinco sentidos e incluirá ateliers de gastronomia local e doces tradicionais, utilizando a amêndoa como ingrediente central.

Após o passeio, o participante poderá também usufruir «de um almoço tradicional no coração do barrocal algarvio e descobrir como transformar a amêndoa em deliciosos bolinhos e biscoitos tradicionais».

A «Rota das Amendoeiras em Flor» é organizada com o parceiro do projeto, Casa da Tita e a Associação os Barões, no dia 29 de fevereiro ou 1 de março, entre as 9h00 e as 18h00.

As reservas poderão ser efetuadas online, e contam com vagas limitadas