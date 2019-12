Loulé promove jantar para homenagear voluntários do concelho

Evento integra-se nas comemorações do Dia Internacional do Voluntariado, que decorrem hoje.

A Câmara Municipal de Loulé promove hoje, quinta-feira, 5 de dezembro, a partir das 19h30, na Associação de Saúde Mental do Algarve, na Zona Industrial da cidade, um jantar-convívio de homenagem aos voluntários que, durante o ano de 2019, exerceram «esta nobre função social, no compromisso e esperança de um concelho mais solidário».

Este momento reunirá voluntários, coordenadores de voluntariado e entidades promotoras de voluntariado do concelho de Loulé, representando um importantíssimo momento de partilha e de reconhecimento pelo impacto desta atividade no desenvolvimento sustentável do território.

Refira-se que o Banco Local de Voluntariado é um espaço de encontro entre pessoas que expressam a sua disponibilidade e vontade para serem voluntárias e entidades promotoras de voluntariado que reúnem condições para integrá-los.

Esta estrutura tem permitido a colocação de voluntários nas áreas de maior carência identificadas pelas instituições particulares de solidariedade social do concelho, de forma a auxiliá-las a colmatar as principais necessidades e a ultrapassar alguns obstáculos com que se deparam no seu quotidiano.

Por outro lado, a sua ação pode ser desenvolvida em todos os domínios da atividade humana como sejam a cidadania, ação social, saúde, educação, ciência, cultura, defesa do património e do ambiente, defesa do consumidor, cooperação para o desenvolvimento, emprego e formação profissional, reinserção profissional, proteção civil, desenvolvimento da vida associativa e da economia social, solidariedade social, desporto, entre outros.