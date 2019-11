Loulé mostra e partilha técnicas e usos do esparto

Encontro realiza-se em ambiente informal e em torno dos usos passados e do potencial de utilização futura do esparto enquanto matéria-prima.

A iniciativa decorre no âmbito do projeto Loulé Criativo, da Câmara Municipal de Loulé, realizando-se no dia 19 de novembro, terça-feira, a partir das 15h00, no Palácio Gama Lobo.

O esparto já foi uma das matérias-primas mais trabalhadas na região do Algarve, em particular no concelho de Loulé. A aldeia de Alte foi um centro de produção, na manufatura de alcofões, ceirões, capachas e, mais recentemente, peças com finalidade decorativa.

Trabalhado com a mesma técnica utilizada com a palma, a empreita, utiliza-se a planta ao natural, sendo humedecido antes da sua utilização, para se tornar maleável e passível de entrançar.

Mas em Alte além deste modo de trabalhar o esparto, um outro foi de grande importância: a utilização do esparto pisado.

Demolhado, o esparto era posteriormente pisado, de modo a ser facilmente torcido, permitindo produzir corda com diferentes espessuras e a partir daí peças diversas.

O encontro é aberto a artesãos, designers e público em geral. A entrada é livre.