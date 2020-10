Loulé mantém cemitérios abertos e define regras para o Dia de Finados

Mercado de Flores, em Loulé, também já decorre.

A Câmara Municipal de Loulé, numa ação concertada com as juntas de freguesia, irá manter os cemitérios do concelho abertos nos dias 31 de outubro, sábado, e no feriado do dia 1 de novembro, Dia de Todos os Santos, no horário compreendido entre as 8h00 e as 17h00.

«Apesar das tradicionais romarias que se verificam nestes dias», este ano o município «criou regras específicas para este período, de forma a permitir que a população possa assinalar esta tradição religiosa, rezar e prestar homenagem aos seus fiéis defuntos, mas assegurando todas as medidas de segurança sanitária».

Assim, de forma a prevenir eventuais contágios por SARS-CoV-2, a lotação em cada um dos cemitérios será definida de acordo com a sua área total, não podendo permanecer no interior desses espaços, em simultâneo, mais do que o número de pessoas estipulado.

As autarquias criaram igualmente circuitos de circulação, com pontos de entrada e de saída diferentes, havendo, nessa medida, um controlo nos acessos. Por outro lado, será obrigatório o uso de máscara, bem como o distanciamento social, não sendo permitida a concentração de mais de 5 pessoas, excetuando se as mesmas pertencerem ao mesmo agregado familiar.

Refira-se que para o habitual Mercado de Flores, que decorre junto ao Cemitério Municipal de Loulé desde ontem, dia 26 de outubro, até 2 de novembro, serão aplicadas igualmente regras rígidas de proteção, tanto dos vendedores como dos clientes, por forma a assegurar a segurança sanitária neste espaço público.

Numa altura em que o Governo decretou a proibição de saída do respetivo concelho de residência entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, a Câmara Municipal de Loulé reforça também «as medidas preventivas de uma eventual propagação do vírus numa data que se reveste de especial importância para toda a comunidade. O objetivo deste Plano de Contingência é, pois, sensibilizar a população para que não se concentre num único dia nos cemitérios do concelho».