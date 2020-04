Loulé já constrói novo parque de estacionamento com 200 lugares

Estrutura nasce num terreno municipal na zona da Cássima.

A obra de construção do Parque de Estacionamento da Cássima, no centro de Loulé, teve início ontem, segunda-feira, 27 de abril. Este será «um equipamento enquadrado na melhoria da oferta e condições de estacionamento nesta cidade», afiança o município.

O parque ficará localizado num terreno municipal na zona da Cássima, junto aos serviços de Segurança Social, atualmente já utilizado para parqueamento de viaturas. No entanto, com esta intervenção, «serão criadas todas as condições de conforto, segurança e incentivo à sua utilização».

A obra permitirá criar 200 lugares de estacionamento para veículos ligeiros, lugares destinados a pessoas com mobilidade reduzida e zona de estacionamento de motociclos e bicicletas. A intervenção prevê a utilização de pavimento diferenciador em material reciclado e permeável, não contribuindo para a impermeabilização do solo, com capacidade para circulação de veículos pesados e acessibilidade pedonal universal.

A implementação de iluminação pública no parque de estacionamento, bem como a plantação de árvores para sombreamento, são outras das componentes do projeto.

De referir que o acesso de viaturas e pessoas será efetuado através da Rua «A Voz de Loulé», estando também contemplada na obra a requalificação do acesso pedonal da Avenida Laginha Serafim.

A empreitada foi consignada à empresa José de Sousa Barra & Filhos, Lda., com um investimento global que ronda os 435 mil euros e um prazo de execução de 240 dias.

Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, considera que «a realização deste parque constitui mais um passo na reabilitação e ordenamento do espaço público no centro da cidade de Loulé e tem como objetivo resolver o problema de estacionamento gratuito existente. À semelhança da iniciativa Metrominuto do projeto Loulé Adapta, a construção desta nova bolsa de estacionamento pretende igualmente promover e incentivar a mobilidade a pé, nos trajetos diários das pessoas, dentro cidade».