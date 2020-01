Loulé investe 300 mil euros na melhoria do Pavilhão Desportivo Municipal

Prazo de execução previsto das obras é de 180 dias.

A Câmara Municipal de Loulé está a proceder a trabalhos de manutenção e conservação no Pavilhão Desportivo Municipal da cidade.

Esta obra tem por objetivo «o melhoramento desta infraestrutura desportiva, nomeadamente através de pinturas e revestimentos interiores e exteriores do edifício, requalificação das instalações sanitárias adaptadas (pessoas com mobilidade reduzida) e balneários, substituição de juntas de dilatação, reposição de teto falso, pala sul e respetiva iluminação no exterior da instalação», explica o município em nota de imprensa.

A intervenção visa contribuir para a melhoria das condições de segurança, higiene e qualidade de utilização dos utentes que diariamente frequentam a infraestrutura desportiva.

Por outro lado, insere-se numa estratégia de requalificação dos equipamentos desportivos do concelho de Loulé, «através de um conjunto de intervenções que pretendem aumentar o tempo de vida útil dos edifícios e que têm também por objetivo a valorização da atividade desportiva e a consolidação do Compromisso com o Desporto» assumido pela Autarquia ao longo dos últimos anos.

O investimento está orçado em 300 mil euros, com um prazo de execução previsto de 180 dias.