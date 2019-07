Loulé inaugura obra de reabilitação urbana que valoriza proximidade

Obra de requalificação da Rua Manuel Maria Campina e da Praceta Joaquim António Pires, em Loulé, será inaugurada na sexta-feira, dia 2 de agosto, às 18h30, pelo presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.

Esta obra surgiu no âmbito do projeto de intervenção para a reabilitação urbana «Uma praça no meu bairro», e consistiu na valorização do quarteirão na envolvente da Rua Manuel Maria Campina e da Praceta Joaquim António Pires com reordenamento da estrutura viária existente, redefinição do estacionamento, reforço da rede de iluminação pública, criação de espaço verde com infraestruturas direcionadas para a prática desportiva e a brincadeira infantil.

Esta requalificação, no valor de 331 mil euros, teve como objetivo constituir um espaço público de proximidade e de promoção dos valores do convívio, da comunicação entre vizinhos e do estar simplesmente.

A sensibilização para a sustentabilidade ambiental com a criação de espaços verdes, de zonas de sombra e parqueamento de bicicletas é também um dos propósitos desta intervenção, numa das zonas mais densamente habitadas da cidade de Loulé.