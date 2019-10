Loulé inaugura mais dois postos de carregamento para veículos elétricos

Município procedeu ontem, quarta-feira, 30 de outubro, à inauguração de dois novos postos de carregamento para veículos elétricos no concelho louletano. Localizam-se na Quinta do Lago e em Quarteira.

Durante a cerimónia, foi anunciada a criação, já no próximo ano, de uma rede de postos de carregamento do litoral até à serra, prevendo-se a implantação de pelo menos um destes equipamentos em cada uma das freguesias deste município.

«Estamos neste momento com 12 postos e iremos chegar, já em 2020, aos 18. Assim, cumpre-se aquele que é um dos nossos objetivos: disseminar o mais possível postos de carregamento para veículos elétricos. E nenhuma freguesia ficará de fora», garantiu o edil.

Mas a autarquia quer ir mais longe e, no futuro, «as metas estabelecidas serão mais ambiciosas» até porque, como sublinhou Vítor Aleixo, «a oferta dos construtores das várias marcas do ramo automóvel é cada vez maior, tendencialmente há uma procura crescente de veículos elétricos e, portanto, os municípios têm que adaptar-se».

Em relação aos postos inaugurados, na Quinta do Lago (Centro Comercial Buganvília) e em Quarteira (Largo das Cortes Reais), os mesmos integram a rede Mobi.E existente em todo o país, sendo de carregamento semirrápido com tomadas do tipo «Mennekes» de 22kW.

A existência destas duas tomadas permite carregar dois veículos em simultâneo, de 0% até 80% da bateria em menos de 30 minutos, num tempo condicionado às características do veículo a carregar.

Para a utilização do equipamento é necessário um cartão de mobilidade elétrica, que deverá ser solicitado no site oficial da Mobi.E.

Para além destes dois, já estão em funcionamento há alguns meses os postos de Vale do Lobo (freguesia de Almancil), Vilamoura (freguesia de Quarteira) e Loulé (freguesia de S. Sebastião).

Disponível está também um posto na Avenida José da Costa Mealha, em pleno coração da cidade de Loulé (freguesia de S. Clemente), artéria que está neste momento a ser intervencionada.

Futuramente serão criados equipamentos similares na Av. José dos Santos Farias e Rua Cristóvão Pires Norte (freguesia de Almancil), Av. 25 de Abril (freguesia de Alte), Rua do Montinho (freguesia do Ameixial), Av. André Jordan (freguesia de Boliqueime), Av. Laginha Serafim, Rua Cónego Clemente Brito Pinto e Rua Drª Laura Ayres (freguesia de S. Clemente), Quinta do Romão e no estacionamento junto à Av. Francisco Sá Carneiro (freguesia de Quarteira), Fundação Manuel Viegas Guerreiro (União de Freguesias Querença, Tôr e Benafim), Rua Manuel Dourado Eusébio e antiga estação de combustível do Barranco-do-Velho (freguesia de Salir).

Também no Parque de Estacionamento de Loulé serão criados 4 postos de carregamento lento e 2 postos de carregamento semirrápidos que serão gratuitos para os utentes.

Neste momento simbólico mas pleno de significado, o presidente da Câmara de Loulé frisou a importância destes postos de carregamento no contexto das opções emanadas da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas.

«Enquadra-se na perfeição na nossa política de ação climática municipal e na vertente de promoção da mobilidade ecológica e ambientalmente sustentável, e passa por fazer crescer e desenvolver ainda mais a rede concelhia de postos de carregamento para veículos elétricos», considerou Vítor Aleixo.

O autarca referiu ainda que, no mesmo âmbito, o município está a reforçar a sua frota com veículos elétricos. «Este é um processo que não vai parar e o nosso propósito agora é mantermo-nos na linha da frente para operar a transição em termos de mobilidade suave e sustentável», rematou o autarca.