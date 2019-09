Loulé implementa programa para prevenir incêndios rurais

Câmara Municipal de Loulé, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, implementou o programa «Aldeia Segura Pessoas Seguras».

O objetivo é prevenir e mitigar os efeitos dos incêndios rurais por via de ações de sensibilização para a prevenção de comportamentos de risco, divulgação de medidas de autoproteção e realização de simulacros de evacuação.

Este programa foi implementado em 18 aglomerados, nas freguesias consideradas prioritárias do concelho em matéria de fogos florestais: Alte, Salir, União de Freguesias Querença, Tôr e Benafim e Ameixial.

Em cada aglomerado foi nomeado um oficial de segurança local, que será o elo de ligação entre a população e os agentes de proteção civil, caso seja necessário evacuar o aglomerado.

Foram também definidos abrigos e/ou refúgios em cada aglomerado e realizadas ações de informação e sensibilização.

A implementação do programa culminou com a realização de um simulacro de evacuação em cada aglomerado populacional, onde foi cedido pela Câmara Municipal de Loulé ao oficial um megafone e buzina de ar para facilitar a comunicação com a população.

No dia do exercício, o oficial de segurança colocou em prática as estratégias definidas para que todos os habitantes se dirigissem ao ponto de encontro definido no plano de evacuação do seu aglomerado.

Nestes exercícios o Serviço Municipal de Proteção Civil contou com a colaboração da GNR, Bombeiros Municipais, Cruz Vermelha Portuguesa, juntas de freguesia, associações e clubes de caçadores locais.