Loulé homenageia «motores da economia nacional» no Encontro de Camionistas

Realiza-se no próximo fim de semana, dias 13 e 14 de julho, o 7º Encontro de Camionistas, iniciativa da Câmara Municipal de Loulé.

O programa arranca no sábado, dia 13, às 10 horas, no Parque das Cidades, contemplando atividades com camiões e exposição destes veículos, ferramentas de trabalho de uma classe profissional «que é um dos motores da economia nacional».

Às 15h00, está previsto um Truck Racing com Artur Fidalgo e a entrega de prémios. À noite, a partir das 22 horas, a música das Bombocas e da Banda Hi-Fi anima o recinto.

Já no domingo, dia 14, acontece o momento alto deste Encontro: a partir das 10h00, o desfile dos camiões tem início no Parque das Cidades, com uma passagem pela cidade de Quarteira e término nesta localidade, para um almoço-convívio no Pavilhão Drª Laura Ayres.

Ao longo dos anos, a autarquia louletana «tem proporcionado este justo momento de confraternização aos camionistas que aderem em grande número a um evento que pretende, por outro lado, sublinhar a sua importância para a dinâmica do país».