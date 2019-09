Loulé felicita o galardoado argumentista José Carlos Fernandes

Câmara Municipal de Loulé endereçou publicamente os parabéns a José Carlos Fernandes, argumentista natural do concelho, pelos prémios alcançados com o livro «Mar de Aral» nos Galardões BD Comic Con.

A obra, cuja edição foi apoiada pela autarquia louletana, arrecadou todas as distinções na categoria de autores portugueses desta iniciativa: Melhor Argumento (para José Carlos Fernandes), Melhor Desenho (para Roberto Gomes) e Melhor Álbum, este último contemplado com um prémio monetário de dois mil euros.

Os vencedores destes prémios foram anunciados no passado fim de semana, durante a realização do Comic Con, o maior festival de cultura pop no país, que decorreu no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Numa coedição da G. Floy e da Comic Heart, «Mar de Aral» trata-se de uma compilação de cinco histórias curtas, ligadas entre si, que abordam de forma irónica e mordaz temáticas como a validade limitada dos recursos do Planeta ou a extinção e evolução das espécies.

Com histórias escritas por José Carlos Fernandes, às quais Roberto Gomes deu corpo, através das imagens que desenhou, este é um livro com um título que «faz referência ao lago de água salgada localizado na Ásia Central, entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, e onde aconteceu aquele que é considerado um dos piores desastres ambientais do planeta, ocorrido quando, devido ao desvio da água para projetos de irrigação iniciados nos anos 60, o lago, o quarto maior do mundo, começou a encolher, ao ponto de ficar reduzido a 10 por cento do seu tamanho».

Nascido em Loulé, a 16 de outubro de 1964, José Carlos Fernandes começou por se fazer notar no meio alternativo dos franzines portugueses, pois para além da coerência gráfica do seu trabalho, desde sempre mostrou uma extraordinária propensão para a produtividade que se veio a traduzir em inúmeras pranchas e ilustrações publicadas em diversas publicações alternativas de BD, que surgiram na década de noventa.

É uma presença assídua na imprensa escrita onde é autor de diversas crónicas e artigos, sobretudo na área da música e dos livros

Para Vítor Aleixo, edil louletano, é «um orgulho poder contar, de entre as inúmeras personalidades que se destacam nas mais diversas vertentes da Cultura, com um prodígio como José Carlos Fernandes, que tem tido um papel muito importante no contexto da BD nacional, nomeadamente enquanto argumentista, mas cujo talento se estende também a outras áreas da atividade cultural».